Rekabet Kurulu, iki şirketin devralma işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu iki şirketin devralma işlemini onayladı
08.07.2020 11:46
Son güncelleme : 08.07.2020 11:51
AA
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Çizgi Telekomünikasyon AŞ'nin tek kontrolünün team.blue Topco Sarl iştiraki Combell NV tarafından devralınması işlemi onaylandı.
11:36120.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 748,83
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:366,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8662
En Düşük
6,8525
11:367,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,7600
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|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:36396,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 396,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.968.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.761.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.957.864
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.941.348
|% 9,83
|
|KENT
|832,00
|23.160.212
|% 9,76
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,97
|58.634.647
|% -5,88
|
|SILVR
|4,11
|6.318.880
|% -4,86
|
|DOBUR
|16,66
|641.772
|% -4,20
|
|TSPOR
|7,31
|119.606.019
|% -3,94
|
|EKGYO
|2,27
|1.060.600.119
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|592.452.968
|% -0,90
|
|SISE
|6,45
|477.469.039
|% -0,62
|
|TRKCM
|4,43
|473.069.813
|% 4,98
|
|TKFEN
|18,58
|448.792.657
|% 3,16
|
|EKGYO
|2,27
|1.060.600.119
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|260.724.032
|% 2,66
|
|PETKM
|4,38
|592.452.968
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,43
|473.069.813
|% 4,98
|
|SISE
|6,45
|477.469.039
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5814
|8,6244
|% 0,03
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,13
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|8,50
|
|Tam
|2.648
|2.660
|8,80
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|4,30
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,10
|