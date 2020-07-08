Rekabet Kurulu iki şirketin devralma işlemini onayladı













AA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.Çizgi Telekomünikasyon AŞ'nin tek kontrolünün team.blue Topco Sarl iştiraki Combell NV tarafından devralınması işlemi onaylandı.