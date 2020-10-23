Renault üçüncü çeyrekte 806 bin araç sattı















Fransız araç üreticisi Renault, üçüncü çeyrekte 806 bin 320 adet araç sattığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 düşüşle 10,37 milyar euro ciro elde ettiğini bildirdi.

Geçen yılın aynı döneminde ciro 11,3 milyar euro olmuş ve 858 bin 328 araç satılmıştı.

Yılın ilk 6 ayında ise ciro yüzde 35 azalmıştı.