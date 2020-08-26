Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Resmen açıklandı! En az 50 milyon TL olacak

26.08.2020 09:42

Son güncelleme : 26.08.2020 09:43
Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ`inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



AA

Buna göre, ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş izin başvurularının SPK tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli olan başlangıç sermayesinin asgari tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı.

Öte yandan tebliğin yönetim ve organizasyon yapısı ile yönetici ve personele ilişkin şartlar bölümlerine yeni maddeler eklendi.

Eklenen maddeler ile kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ve kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu ipotek finansmanı kuruluşları bazı yükümlülüklerden muaf tutuldu.

Tebliğe geçici bir madde de eklenirken; geçiş hükümleri kapsamında ipotek finansmanı kuruluşlarının bugünden itibaren 6 ay içinde kuruluş şartlarına uyum sağlaması için SPK'ye başvurması zorunlu kılındı.


ETİKETLER
spkfinanskuruluşsermaye




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 12,67 23.858.732 % 184,97  
IHYAY 1,14 60.119.526 % 0,00  
FONET 10,00 5.243.307 % 0,00  
SELGD 2,35 1.180.316 % 0,00  
ALKA 14,45 51.275.862 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3956 7,3998 % 0,13  
Euro 8,7404 8,7464 % 0,00  
Sterlin 9,6894 9,7380 % -0,07  
Frank 8,0992 8,1480 % -0,17  
Riyal 1,9664 1,9763 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 -8,06  
Altın Gr. 457 457 -1,49  
Cumhuriyet 3.034 3.080 -33,00  
Tam 3.027 3.104 -25,23  
Yarım 1.463 1.501 -12,20  
Çeyrek 734 751 -6,11  
Gümüş.Ons 26,31 26,36 -0,21  
Gümüş Gr. 6,26 6,28 -0,03  
B. Petrol 46,31 46,31 0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru