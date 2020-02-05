GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Resmi Gazete`de yayımlandı! O ürünler için de beyanname verilecek

05.02.2020 10:14

Son güncelleme : 05.02.2020 10:19
Poşetin yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli  hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken  uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri  kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren  başlamıştı.

Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış  noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan  geri kazanım katkı payı alınacak.

Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04122.170
Değişim :  0,03% |  34,05
Açılış :  122.417  
Önceki Kapanış :  122.136  
En Yüksek
122.527 En Düşük
122.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMIP 3,82 232.478 % 16,08  
GYHOL 26,52 1.167.918 % 14,21  
KSTUR 26,40 7.603 % 10,00  
KERVN 0,60 612.204 % 9,09  
BURVA 17,80 2.439 % 8,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7682 7,8071 % -0,02  
Frank 6,1523 6,1893 % 0,12  
Riyal 1,5910 1,5990 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 4,41  
Altın Gr. 300 300 1,25  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,05  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 54,52 54,52 0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru