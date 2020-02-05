Poşetin yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi.
Resmi Gazete`de yayımlandı! O ürünler için de beyanname verilecek
05.02.2020 10:14
Son güncelleme : 05.02.2020 10:19
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.
Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başlamıştı.
Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan geri kazanım katkı payı alınacak.
Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.
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|11.737.176
|% -0,46
|
|ISFIN
|4,47
|21.449.260
|% 0,90
|
|KRDMD
|2,93
|13.116.315
|% 0,34
|
|KARSN
|1,80
|7.311.439
|% 1,12
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|7,7682
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|% -0,02
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|Frank
|6,1523
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|% 0,12
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|1,5910
|1,5990
|% 0,13
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.560
|1.560
|4,41
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|Altın Gr.
|300
|300
|1,25
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|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
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|Yarım
|957
|982
|-10,58
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|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
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|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,05
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|Gümüş Gr.
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