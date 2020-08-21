Rusya Ekonomi Bakanlığı, GSYH`nın Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 daraldığını bildirdi.
Rus ekonomisi yüzde 4,7 daraldı
21.08.2020 07:28
Son güncelleme : 21.08.2020 07:35
Ekonomide daralma Haziran ayında yüzde 6,4 olmuştu.
Daha önce yaptığı açıklamada 2020 yılının tamamında GSYH'nın yüzde 4,8 daralacağını tahmin eden Ekonomi Bakanlığı, Ağustos ayı içinde bu tahminini revize edeceğini de belirtti.
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