Rus ekonomisi yüzde 4,7 daraldı















Ekonomide daralma Haziran ayında yüzde 6,4 olmuştu.

Daha önce yaptığı açıklamada 2020 yılının tamamında GSYH'nın yüzde 4,8 daralacağını tahmin eden Ekonomi Bakanlığı, Ağustos ayı içinde bu tahminini revize edeceğini de belirtti.