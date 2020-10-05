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Rus ekonomisinde `güçlü büyüme` beklenmiyor

05.10.2020 15:35

Son güncelleme : 05.10.2020 15:37
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçüleceğini belirterek, "Gelecek yıla dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edilecek. Özellikle kış dönemi ve ilk çeyrek, ekonomik büyüme açısından zorlu geçecek." dedi.



AA

Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Federasyon Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ışığında ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin belirlenen büyüme tahminlerinde ikinci Kovid-19 dalgasının hesaba katılmadığına işaret eden Kudrin, "Bu nedenle Rus ekonomisi, bu yıl resmi tahminlerden daha fazla küçülecek. Küçülme yaklaşık yüzde 4 ila 5 civarında olacak." diye konuştu.

Büyümeyle ilgili gelecek yıla ilişkin net bir tahmin yapılmadığını belirten Kudrin, "Gelecek yıla dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edilecek. Özellikle kış dönemi ve ilk çeyrek, ekonomik büyüme açısından zorlu geçecek." dedi.

Rus ekonomisinde yıllık büyümenin 2013-2019'da beklenenden düşük gerçekleştiğini aktaran Kudrin, gelecek yıllara ilişkin güçlü bir büyüme beklemenin de "iyimserlik" olacağını söyledi.


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