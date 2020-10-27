Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4 civarında daralmasının beklendiğini bildirdi.
Rus ekonomisinin yüzde 4 daralması bekleniyor
27.10.2020 07:43
Son güncelleme : 27.10.2020 07:48
Mishustin yaptığı açıklamada, "Farklı tahminler var, ancak biz ekonomide daralmanın yüzde 4'ten daha az olması için çalışıyoruz" diye konuştu.
Başbakan Mishustin ayrıca kendisine göre, Rusya'nın koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ülkenin borcunun çok yükseltmeden karşı koyabilmesinin daha önemli olduğunu da vurguladı.
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