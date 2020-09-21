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Rus piyasaları haftaya düşüşle başladı

21.09.2020 11:30

Son güncelleme : 21.09.2020 11:33
Rusya ile Batılı ülkeler arasında artan jeopolitik gerginlik ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte Rus piyasaları haftaya kayıplarla başladı.



AA

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye yakın değer kaybederken, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,7, avro karşısında ise yüzde 0,6 geriledi. Böylece dolar/ruble 76,3 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 90,2 seviyesine çıktı.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kaybederek 2939 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,4 azalarak 1224 puana kadar geriledi.

Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik iddialar nedeniyle Rusya ile Batılı ülkeler arasında artan politik gerginliğin piyasalarda baskı yarattığını belirtiyorlar.


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