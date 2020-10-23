Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya politika faizini değiştirmedi

23.10.2020 14:08

Son güncelleme : 23.10.2020 14:09
Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.



AA

 

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel risklerin arttığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2020’de yıllık yüzde 3,9 ila 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 4,25’e kadar düşürmüştü.


ETİKETLER
rusyamerkezbankası




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:541.197
Değişim :  -0,14% |  -1,66
Açılış :  1.200  
Önceki Kapanış :  1.198  
En Yüksek
1.205 En Düşük
1.191
BIST En Aktif Hisseler13:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 12,10 9.335.606 % 10,00  
PKENT 770,00 111.345 % 10,00  
KARTN 1.238,20 7.314.047 % 9,99  
KONYA 832,40 147.219.314 % 9,99  
EMKEL 4,63 34.864.309 % 9,98  
daha fazla
13:52 Alış Satış %  
Dolar 7,9614 7,9646 % 0,34  
Euro 9,4319 9,4381 % 0,50  
Sterlin 10,3741 10,4261 % 0,18  
Frank 8,7653 8,8181 % 0,57  
Riyal 2,1165 2,1271 % 0,29  
daha fazla
13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.911 6,45  
Altın Gr. 489 489 2,84  
Cumhuriyet 3.235 3.283 27,00  
Tam 3.219 3.299 34,64  
Yarım 1.556 1.596 16,75  
Çeyrek 780 798 8,38  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 0,08  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,02  
B. Petrol 42,73 42,73 0,27  
Seans Raporu 13:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru