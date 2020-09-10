Rusya Merkez Bankası ekonomide toparlanmanın yavaşlamasını bekliyor.
Rusya toparlanmanın yavaşlamasını bekliyor
10.09.2020 09:35
Son güncelleme : 10.09.2020 09:39
Rusya Merkez Bankası ekonomik toparlanmanın aktif aşamasının sona erdiğini ve toparlanmanın yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.
Banka yayınladığı raporda, dezenflasyonist baskı riskinin azaldığını ve Rus Rublesi'nin Ağustos ayında değer kaybetmesinin, yıllık enflasyon yüzde 4'e yaklaşırken yılın ikinci yarısında tüketici fiyatlarında artışa daha fazla destek sağlayabileceğini belirtti.
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En Düşük
7,4679
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|: 468,88
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469,48
En Düşük
467,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|11,21
|13.876.425
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,80
|46.967.366
|% 0,00
|
|GOODY
|4,92
|17.757.585
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,71
|393.178.444
|% 0,00
|
|NUGYO
|8,42
|6.904.759
|% 0,00
|
|GARFA
|11,21
|13.876.425
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,80
|46.967.366
|% 0,00
|
|GOODY
|4,92
|17.757.585
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,71
|393.178.444
|% 0,00
|
|NUGYO
|8,42
|6.904.759
|% 0,00
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 0,00
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 0,00
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% 0,00
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4743
|7,4803
|% -0,06
|
|Euro
|8,8458
|8,8538
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,6948
|9,7434
|% -0,14
|
|Frank
|8,1761
|8,2253
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,79
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|40,92
|40,92
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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