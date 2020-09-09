Rusya`dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 8 ayında 2019`un aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 34,8 milyar dolara ulaştı.
Rusya`dan sermaye çıkışı yüzde 74 arttı
09.09.2020 16:54
Son güncelleme : 09.09.2020 16:59
AA
Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı bu yılın ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 34,8 milyar dolara yükseldi.
Bankadan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.
Rusya'dan sermaye çıkışı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26,7 milyar dolara gerilemişti.
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