Rusya`nın altın ve döviz rezervleri arttı

Rusya'nın altın
ve döviz rezervi bir haftada 4,8 milyar dolar
artış gösterdi.
Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 564,9 milyar dolar olan rezervler 569,7 milyar dolara geldi.
Bilgi Notları:
- Altın ve döviz rezervi 2019 yılı sonunda 554,4 milyar dolar seviyesindeydi.
- Ocak ayı sonunda 562,3 milyar dolar olan rezervinin 446,5 milyar doları döviz, 115,8 milyar doları altından oluştu.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2008 Ağustos'ta 598,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.