Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı genişledi
18.09.2020 11:16
Son güncelleme : 18.09.2020 11:18
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 190,2 milyar ruble olan parasal taban, 11 Eylül haftası itibarıyla 13 trilyon 283,6 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:021.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.114
En Düşük
1.111
11:027,5581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5592
En Düşük
7,5327
11:028,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9693
En Düşük
8,9268
11:02474,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,11
|Açılış
|: 474,83
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
474,97
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,19
|306.639.182
|% 1,59
|
|PETKM
|4,41
|198.004.870
|% 0,92
|
|AVOD
|4,34
|160.814.335
|% -2,25
|
|SASA
|17,08
|127.334.608
|% 2,52
|
|CRFSA
|15,90
|96.698.600
|% 6,71
|
|KRDMD
|3,19
|306.639.182
|% 1,59
|
|PETKM
|4,41
|198.004.870
|% 0,92
|
|TEKTU
|1,60
|65.352.356
|% 1,91
|
|AVOD
|4,34
|160.814.335
|% -2,25
|
|CEMAS
|1,62
|52.803.323
|% -1,82
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5560
|7,5607
|% 0,19
|
|Euro
|8,9511
|8,9608
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7661
|9,8151
|% 0,06
|
|Frank
|8,2811
|8,3310
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0078
|2,0179
|% 0,11
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,91
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,18
|
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