Rusya`nın parasal tabanı genişledi















Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 190,2 milyar ruble olan parasal taban, 11 Eylül haftası itibarıyla 13 trilyon 283,6 milyar rubleye geldi.

Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.