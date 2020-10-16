Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı genişledi
16.10.2020 11:20
Son güncelleme : 16.10.2020 11:24
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 301,7 milyar ruble olan parasal taban, 9 Ekim haftası itibarıyla 13 trilyon 406,4 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:081.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
11:087,9291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9470
En Düşük
7,9127
11:089,2911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
11:08486,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,84
|Açılış
|: 486,47
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler11:08
|TKURU
|357,50
|37.708.516
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.265.928
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.150.151
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.491.812
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|KERVT
|7,93
|251.375.200
|% 5,45
|
|IHLGM
|1,73
|236.754.487
|% 8,81
|
|TUPRS
|82,10
|166.588.565
|% 1,05
|
|PETKM
|4,71
|165.592.542
|% 0,21
|
|ECILC
|7,15
|146.691.064
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,73
|236.754.487
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,95
|139.709.613
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|82.060.136
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|80.640.704
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,99
|127.504.471
|% 1,01
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9251
|7,9291
|% -0,04
|
|Euro
|9,2852
|9,2911
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2159
|10,2671
|% -0,01
|
|Frank
|8,6253
|8,6773
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1058
|2,1164
|% -0,24
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,24
|