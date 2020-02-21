Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı genişledi
21.02.2020 11:08
Son güncelleme : 21.02.2020 11:08
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 10 trilyon 718,5 milyar ruble olan parasal taban, 14 Şubat haftası itibarıyla 10 trilyon 854,4 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
10:52115.579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -63,16
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
10:526,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:526,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5655
10:52320,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,26
|Açılış
|: 320,98
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|MRDIN
|5,90
|44.029.927
|% 14,34
|
|DGGYO
|6,38
|8.075.823
|% 12,13
|
|UNYEC
|5,30
|5.853.855
|% 10,88
|
|BOLUC
|4,71
|22.022.675
|% 10,82
|
|TSPOR
|4,99
|35.335.768
|% -19,90
|
|GSRAY
|2,70
|31.943.537
|% -13,46
|
|IZMDC
|9,54
|95.751
|% -12,72
|
|ARMDA
|17,00
|81.488
|% -12,51
|
|MIPAZ
|3,16
|37.218.561
|% -11,24
|
|THYAO
|14,30
|287.683.151
|% -0,49
|
|ASELS
|28,54
|232.015.462
|% 0,63
|
|KRDMD
|2,70
|122.302.573
|% -0,37
|
|ODAS
|2,06
|100.026.497
|% 0,49
|
|PETKM
|3,92
|93.451.200
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,52
|76.973.913
|% -0,65
|
|ODAS
|2,06
|100.026.497
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,70
|122.302.573
|% -0,37
|
|CEMAS
|1,24
|54.959.131
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,18
|43.786.048
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8527
|7,8921
|% 0,22
|
|Frank
|6,1931
|6,2304
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,23
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,58
|