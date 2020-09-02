Rusya`nın petrol üretimi ağustos ayında arttı.
Rusya`nın petrol üretimi arttı
02.09.2020 10:13
Son güncelleme : 02.09.2020 10:15
Interfax'ın Rusya Enerji Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın petrol üretimi Ağustos ayında yüzde 5 artarak 41,7 milyon tona yükseldi.
Günlük ortalama üretim, Temmuz ayındaki 9,37 milyon varilden 9,86 milyon varil/güne çıktı.
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467,51
En Düşük
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|% -9,30
|
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|% -6,61
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|% 0,00
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|6.049.555
|% 2,98
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|GARAN
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|5.503.849
|% -0,15
|
|ASELS
|16,80
|5.266.913
|% -0,18
|
|KRDMD
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|4.741.321
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,76
|4.225.466
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
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|% 0,33
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|SKBNK
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|% 0,72
|
|IHLGM
|1,43
|1.691.062
|% -1,38
|
|GARAN
|6,88
|5.503.849
|% -0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3717
|7,3757
|% 0,11
|
|Euro
|8,7622
|8,7677
|% -0,12
|
|Sterlin
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|% 0,06
|
|Frank
|8,0642
|8,1128
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% 0,15
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|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-6,36
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
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|B. Petrol
|45,93
|45,93
|0,35
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