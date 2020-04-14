G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Facebook’un Libra’sı gibi sabitkoinlerin (Stablecoin) finansal istikrar için risk oluşturabileceğini ve mutlaka sıkı düzenlemeden geçmesi gerektiğini belirtti.
`Sabitkoinler finansal istikrar için risk oluşturabilir`
14.04.2020 17:52
Son güncelleme : 14.04.2020 18:24
AA
Finansal İstikrar Kurulu (FSB) sabitkoinlerin düzenlenmesine ve denetlemesine ilişkin zorlukları elen alan 10 farklı önerilerin bulunduğu kapsamlı bir çalışma raporu yayınladı.
FSB’nin raporunda, PayPal gibi ödemelere uygulanan mevcut mali kuralların genel olarak sabitkoin için de geçerli olması gerektiği ifade edilerek, onların nasıl düzenlenebileceği konusunda tavsiyeler verildi.
Rapora göre, sabitkoin’e ilişkin yasaların her ülkede değişiklik göstermesi beklendiği ifade edilerek, risklere karşı ülkelerin birbirleriyle iş birliği yapmak durumunda kalacaklarına vurgu yapıldı.
FSB raporunda uluslararası iş birliğinin "esnek" olması önerilirken, “İlgili makamlar gerektiğinde düzenleyici yetkilerini açıklığa kavuşturmalı ve iç kanunlarında küresel sabitkoinlerin oluşturduğu risklere karşı potansiyel boşlukları ele almalıdır.” ifadesine yer verildi.
Sabitkoin üreten şirketlerin riskleri etkili bir şekilde yönetmesi, operasyonel olarak esnek olması, siber saldırılara karşı tedbirli, kara para
aklama ve terörün finansmanını durdurma sistemlerine sahip olması gerektiği raporda ifade edildi.
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