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Sakarya`dan yurt dışına 131 bin 257 araç gönderildi

26.10.2020 11:20

Son güncelleme : 26.10.2020 11:23
Yılın 3 çeyreklik döneminde dünyaya 131 bin 257 otomotiv ihraç eden "otomotiv şehri Sakarya", ülke ekonomisine 2 milyar 619 milyon 730 bin dolar döviz girdisi sağladı.



AA

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-eylül döneminde 2 milyar 934 milyon 710 bin dolarlık dış satış yaptı.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 2 milyar 619 milyon 730 bin dolarla yine otomotiv alanında gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ocak-eylül döneminde traktör de dahil üretilen 878 bin 163 araçtan 625 bin 640'ı yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20,9'luk paya sahip olan Sakarya, ürettiği 166 bin 88 aracın yüzde 79'una denk gelen 131 bin 257'sini ihraç etti.

Günde 606 araç banttan indirildi

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, 9 aylık dönemde 143 bin 263 otomobil, 109 kamyonet, 372 otobüs, 634 midibüs, 102 küçük kamyon, 21 bin 608 traktör olmak üzere toplamda 166 bin 88 araç üretti.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 18,9'unun yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 606 aracın 479'u ihraç edildi.

Toyota üretim ve ihracatta yine zirvede

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota yine zirvede bulunurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurulmasıyla nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 9 aylık döneminde toplamda 143 bin 263 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 84,9'una denk gelen 121 bin 739 aracı ihraç etti.

Yılın 9 ayında 21 bin 608 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 41,6'sına denk gelen 8 bin 990 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-eylül döneminde ürettiği 1217 aracın 528'ini yurt dışına sattı. 


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