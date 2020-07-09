Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.07.2020 16:50

Son güncelleme : 09.07.2020 16:50
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Temmuz  Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin  beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı arındırılmamış sanayi üretim  endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 28,7 azalış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin  beklentileri yüzde 15,8 ila yüzde 40 azalış aralığında yer aldı.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise  yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 31,4 düşüş  kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, nisanda yıllık yüzde 31,4,  aylık yüzde 30,4 azalış göstermişti.  




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:34118.921
Değişim :  0,18% |  208,75
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 37.481.793 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.921.480 % 9,99  
KENT 917,10 34.823.921 % 9,99  
BFREN 342,60 23.912.852 % 9,98  
VKFYO 6,39 14.814.635 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6688 8,7123 % 0,53  
Frank 7,2930 7,3370 % 0,20  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 1,35  
Altın Gr. 400 400 1,25  
Cumhuriyet 2.598 2.619 13,60  
Tam 2.675 2.687 13,90  
Yarım 1.299 1.315 6,80  
Çeyrek 650 658 3,40  
Gümüş.Ons 18,91 18,94 0,20  
Gümüş Gr. 4,19 4,19 0,06  
B. Petrol 43,14 43,14 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru