AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
09.07.2020 16:50
Son güncelleme : 09.07.2020 16:50
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 28,7 azalış yönünde oldu.
Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 15,8 ila yüzde 40 azalış aralığında yer aldı.
Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 31,4 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, nisanda yıllık yüzde 31,4, aylık yüzde 30,4 azalış göstermişti.
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En Düşük
117.997
16:346,8657
En Yüksek
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En Düşük
7,7558
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|Açılış
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|
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|917,10
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|
|BFREN
|342,60
|23.912.852
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|14.814.635
|% 9,98
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|TSPOR
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|PEKGY
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|MRGYO
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|
|AYEN
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|26.183.651
|% -8,33
|
|GLBMD
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|% -8,03
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|TRKCM
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|
|EKGYO
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|
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|
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|EKGYO
|2,25
|1.006.581.383
|% -1,32
|
|ODAS
|2,74
|984.791.210
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,71
|1.180.007.769
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,25
|693.511.295
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6688
|8,7123
|% 0,53
|
|Frank
|7,2930
|7,3370
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,35
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|13,60
|
|Tam
|2.675
|2.687
|13,90
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|6,80
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,20
|
|Gümüş Gr.
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|4,19
|0,06
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