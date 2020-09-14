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Sanayi üretimi verileri açıklandı

14.09.2020 10:04

Son güncelleme : 14.09.2020 10:05
Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4, aylık yüzde 8,4 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %8,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.


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Yarım 1.492 1.530 -7,60  
Çeyrek 748 765 -3,80  
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Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,04  
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