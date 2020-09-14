Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4, aylık yüzde 8,4 arttı.
Sanayi üretimi verileri açıklandı
14.09.2020 10:04
Son güncelleme : 14.09.2020 10:05
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.
Sanayi üretimi aylık %8,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
0
En Düşük
0
18:057,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4960
|
7,4939
En Düşük
7,4451
18:058,8831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8450
|
8,8831
En Düşük
8,8309
18:05468,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,28
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DURDO
|19,20
|7.570.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|485.714.307
|% 0,00
|
|MGROS
|37,76
|52.691.894
|% 0,00
|
|KLGYO
|6,51
|49.737.752
|% 0,00
|
|AGYO
|2,25
|7.661.744
|% 0,00
|
|DURDO
|19,20
|7.570.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|485.714.307
|% 0,00
|
|MGROS
|37,76
|52.691.894
|% 0,00
|
|KLGYO
|6,51
|49.737.752
|% 0,00
|
|AGYO
|2,25
|7.661.744
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% 0,00
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 0,00
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 0,00
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4910
|7,4934
|% 0,28
|
|Euro
|8,8745
|8,8784
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,5746
|9,6226
|% 0,43
|
|Frank
|8,2071
|8,2566
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9910
|2,0010
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|4,64
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,84
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,85
|39,85
|0,02
|
Seans Raporu
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