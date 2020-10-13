Sanayi üretiminde ağustos ayının rekoru kırıldı















AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, temmuzda, yurt içinde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayındaki seviyeyi geride bırakan endeks, güçlü performansını ağustosta da sürdürdü.

Söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 16 yükselen arındırılmamış sanayi üretim endeksi 114,9 seviyesine ulaştı. Böylece endeks, serinin açıklandığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı. Daha önce en yüksek ağustos değeri 2017'de açıklanmıştı.

"Dipten toparlanma mayıs itibarıyla başladı"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 arttığını anımsattı.

Mayıstan itibaren endekste aylık bazda artış yaşandığını dile getiren Demirkol, "Özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Dipten toparlanma, mayıs itibarıyla başladığı gibi salgın öncesi dönemi de yakaladık. Hatta salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz." dedi.

Demirkol, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 0,3 olduğunu belirterek, eylül ayında sanayi üretiminin yüksek gelmesiyle bu beklentinin üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Gelecek dönemde YEP'te dijitalleşme, teknoloji ve katma değerli üretime dayalı büyüme modelinin öngörüldüğünü anlatan Demirkol, "Üretimin ve imalatın daha fazla pozitif katkı vereceği sektör analizi yapılarak büyüme modelimizi gerçekleştirebilirsek, YEP'teki 2023 hedeflerine de ulaşabiliriz." diye konuştu.