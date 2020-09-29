Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 70`i düştü















Düşenlerin arasında yer alan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.79 düşüşle 10,697 dolara gerilerken, piyasa hacmi de, 197.92 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasıyla, 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte yaklaşık 15 milyar dolar artışla 113.29 milyar dolara yükselerek, yeniden 100 milyar doların üzerine tırmandı.

Toplam 7,211 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,337 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.79 düşüşle 10,697.15 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.41 düşüşle 353.69 dolar,

3.Tether yüzde 0.06 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.13 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.67 düşüşle 225.48 dolar,

6.Binance Coin yüzde 2.56 artışla 27.25 dolar,

7.Polkadot yüzde 4.76 artışla 4.53 dolar,

8.Chainlink yüzde 4.93 düşüşle 10.24 dolar,

9.Cardano yüzde 3.17 düşüşle 0.10 dolar,

10.Bitcoin SV yüzde 1.06 düşüşle 167.98 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "Farklı tipte kripto para birimleri" şöyle tanımlanıyor:

"Dijital varlık regülasyonunda düzenleyicilerin kaçınmaları gereken bir nokta, farklı tipte kripto para birimlerini birbirinden ayırmayan şemsiye tipi bir yaklaşım kullanmaktır.

Dijital varlıklar elbette kategorize edilmek zorundadır, tabii ki farklı varlıklar arasındaki anlık farklılıkları dikkate alacak bir mevzuat yazmak pratikte imkânsızdır.

Ancak, farklı tipteki dijital varlıklar yapıları itibariyle farklı özelliklere sahiptir ve bu sebeple hem bireyler hem kurumlar için başka riskler taşırlar.

Dijital varlıkları etkin bir şekilde regüle etmek için de bu ayrımları iyi anlamak önemlidir. Bu ayrımlar yapılırken sadece “security token” (menkul kıymet token’ı) ve “utility token” (hizmet token’ı) etrafında dönen güncel tartışmalara odaklanmak konuyu basite indirgemek olur.

Düzenleyicilerin altta yatan blokzincirler ve aynı zamanda token’ların sirkülasyona geçirildiği yöntemler arasındaki farkları da dikkate almaları gerekir."