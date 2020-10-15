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Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78`i düştü

15.10.2020 08:47

Son güncelleme : 15.10.2020 09:55
Dünyanın en büyük yedi ekonomisinin oluşturduğu G7`nin bir kez daha, Facebook`un kripto para birimini başlatmasına karşı olacaklarını açıklamasının da etkisiyle gelen satışların etkisiyle, son 24 saatte ilk 100 birimin 78`i düştü ve ilk 10 birimin 7`si düşenler arasındaydı.



Haftanın ikinci günü 360 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi, satış dalgasına karşın 360.29 milyar dolar ile 360 milyar doların üzerinde tutundu.

Satış dalgasından etkilenen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 0.32 düşüşle 11,380 dolara ve birimin piyasa hacmi de 210.73 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, Çarşamba günü indiği 72.5 milyar dolardan, yaklaşık 6.5 milyar dolar artışla 78.97 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,410 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,254 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.32 düşüşle 11,380.22 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.91 düşüşle 378.41 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 3.02 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.95 artışla 259.11 dolar,

6.Binance Coin yüzde 0.66 artışla 30.95 dolar, 

7.Chainlink yüzde 3.58 düşüşle 10.76 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.44 düşüşle 4.14 dolar,

9.Cardano yüzde 2.50 düşüşle 0.10 dolar,

10.Litecoin yüzde 0.31 düşüşle 49.71 dolardan işlem görüyordu. 

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini temsil eden G7 ülkeleri, Facebook'un kripto para birimi "Libra"yı başlatmasına karşı olacaklarını açıkladı. ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan G7 ülkelerinin merkez bankaları ve maliye bakanlarının, uygun yasal denetimi bekleyen küresel kripto para projelerini durduracaklarını duyurdukları açıklamada şöyle denildi:

"G7, küresel stablecoin (fiyat oynaklığını en aza indirgemek için tasarlanmış, istikrarlı varlıklara veya varlık sepetlerine dayalı, kripto para birimleri) projelerinin ilgili yasal, düzenleme ve denetim gereklerini uygun tasarım ve uygulanabillir standartları yeterli şekilde karşılamadan başlatılmaması gerektiğine ilişkin yaklaşımını koruyor."

Bu açıklamayı ilk kez Haziran 2019'da, merkez bankalarının kripto paraları düzenleme konusunda neler yapabileceğini analiz etmek için toplanan yedi ülkenin temsilcileri yaptı.

Bu toplantıya katılan G7 temsilcileri, dijital paraların para aklamayı önleme, tüketiciyi koruma yasalarına ve diğer ilgili düzenlemelere nasıl uygunluk sağlayacağıyla ilgili sakıncaları konuştular. G7'nin, geçen yıl Ekim ayında yayınlanan bir raporunda, küresel stablecoin'ler küresel finans sistemine tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.


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