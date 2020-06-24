Sektörel güven endeksleri yükseldi















Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %8,5, perakende ticaret sektöründe %9,3 ve inşaat sektöründe %33,1 arttı.Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 51,1 iken, Haziran ayında %8,5 oranında artarak 55,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %2,9 artarak 38,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %3,6 artarak 40,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %13,7 artarak 87,8 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında %9,3 oranında artarak 86,4 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %17,0 artarak 48,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %28,9 artarak 96,8 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,5 iken, Haziran ayında %33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %48,0 artarak 59,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %25,5 artarak 96,8 değerini aldı.İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin %31,1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %68,9'u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Mayıs ayında %39,9 iken Haziran ayında %36,8, "talep yetersizliği" Mayıs ayında %44,8 iken Haziran ayında %34,5 ve "diğer faktörler" Mayıs ayında %47,3 iken Haziran ayında %32,8 oldu.