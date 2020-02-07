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Sermaye Piyasası Kurulu`ndan önemli açıklama

07.02.2020 15:14

Son güncelleme : 07.02.2020 15:49
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını bildirdi.



AA

SPK'dan yapılan açıklamada, yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri  neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı  gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce suç duyurusunda bulunulmuş  kişilerin de bulunduğu, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası  faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur  edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı"  başlıklı 107. maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa  dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu  suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî  para cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla  yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu  fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli  incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede,  yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen  ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'piyasa dolandırıcılığı' suçu  kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte  faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."




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