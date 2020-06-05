Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Pegasus`tan önemli açıklama

05.06.2020 12:33

Son güncelleme : 05.06.2020 12:55
Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihleri için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince, uçuşların planlanan şekilde yapılacağını açıkladı.



Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pegasus paylaşımında, “6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır” denildi.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:39109.823
Değişim :  0,26% |  285,64
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.434 En Düşük
109.725
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 217.483 % 10,00  
RTALB 18,73 44.315.293 % 9,98  
IZTAR 5,85 1.888.177 % 9,96  
AYCES 31,40 1.543.153 % 9,94  
GLRYH 8,08 18.418.326 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5242 8,5670 % 0,52  
Frank 7,0403 7,0827 % 0,04  
Riyal 1,7979 1,8069 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 -5,05  
Altın Gr. 372 372 -0,08  
Cumhuriyet 2.412 2.441 -6,40  
Tam 2.483 2.508 -10,30  
Yarım 1.212 1.226 -3,20  
Çeyrek 606 613 -1,60  
Gümüş.Ons 17,68 17,71 -0,01  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,01  
B. Petrol 41,05 41,05 1,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru