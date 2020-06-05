Sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Pegasus`tan önemli açıklama

BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|217.483
|% 10,00
|RTALB
|18,73
|44.315.293
|% 9,98
|IZTAR
|5,85
|1.888.177
|% 9,96
|AYCES
|31,40
|1.543.153
|% 9,94
|GLRYH
|8,08
|18.418.326
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5242
|8,5670
|% 0,52
|Frank
|7,0403
|7,0827
|% 0,04
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,05
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,08
|Cumhuriyet
|2.412
|2.441
|-6,40
|Tam
|2.483
|2.508
|-10,30
|Yarım
|1.212
|1.226
|-3,20
|Çeyrek
|606
|613
|-1,60
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|1,07
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem