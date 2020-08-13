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Son dakika... Gümüş fiyatları yükseldi

13.08.2020 15:41

Son güncelleme : 13.08.2020 15:49
ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, yatırımcıların yeni güvenli limanı gümüşün fiyatı yüzde 4.0`ten çok yükseldi.



AA

Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.

Rekor düzeylerden sert düşüşle 25 dolar sınırına kadar düşen gümüş, gelen taleple birlikte yüzde 4.02 artışla 27.04 dolara yükseldi. Gümüşün son haftalarda baş döndürücü yükselişi, bu yıl koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı ekonomik belirsizlik nedeniyle değerli metallere olan ilginin artmasıyla geldi. Gümüş Cuma günü ulaştığı 29.86 dolar ile yeni rekor düzeye ulaştı.

Değerli metallere yönelik talebin etkisiyle altın da yüzde 0.92 artışla 1,935.26 dolara yüseldi. Alım dalgasından endüstriyel değeri yüksek değerli metaller platin ve paladyum da pozitif etkilendiler. Platin yüzde 1.96 artışla 051.57 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1.23 artışla 2,166.69 dolara yükseldi.


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