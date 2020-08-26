Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi.
Son dakika... Benzin fiyatına zam geldi
26.08.2020 16:15
Son güncelleme : 26.08.2020 16:28
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:151.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.090
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|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.105
En Düşük
1.086
16:157,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,3960
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|Önceki Kapanış
|: 7,4340
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7,4161
En Düşük
7,3356
16:158,7061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,6950
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|Önceki Kapanış
|: 8,7650
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En Düşük
8,6628
16:15453,97
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|Değişim
|: -0,97%
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|Açılış
|: 453,97
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|Önceki Kapanış
|: 458,44
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460,21
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CRDFA
|7,59
|18.221.714
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.471.985
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.270.088
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.733
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|FADE
|5,10
|5.442.824
|% -4,67
|
|CEOEM
|4,12
|24.178.807
|% -4,63
|
|NIBAS
|15,36
|1.964.024
|% -4,60
|
|SISE
|6,34
|1.778.756.663
|% 6,02
|
|GARAN
|6,83
|788.320.456
|% 0,89
|
|SASA
|15,43
|769.326.830
|% -4,16
|
|PETKM
|4,04
|681.437.118
|% -1,70
|
|TRKCM
|4,14
|571.546.281
|% 4,28
|
|SISE
|6,34
|1.778.756.663
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,06
|365.883.633
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|316.344.319
|% -0,53
|
|PETKM
|4,04
|681.437.118
|% -1,70
|
|TRKCM
|4,14
|571.546.281
|% 4,28
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3731
|7,3786
|% -0,16
|
|Euro
|8,6994
|8,7061
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,6521
|9,7005
|% -0,45
|
|Frank
|8,0532
|8,1018
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9588
|1,9687
|% -0,35
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,32
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.057
|-23,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-30,52
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-14,77
|
|Çeyrek
|727
|743
|-7,38
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,25
|46,25
|-0,04
|
Seans Raporu
16:15
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16:28SISE
Yüzde 6.19 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 306, 226 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 74 artarak (% 0.38 ) 1, 241
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16:27XU100
Endeks 1, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 13, 495.00 milyon TL de
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16:27AKSGY
Yüzde 7.64 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 615, 602 adet işlem
-
16:25ALCTL
Yüzde 9.80 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 962, 295 adet işlem