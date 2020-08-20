Sondaj şirketi Valaris, iflas başvurusunda bulundu















Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ve devamında gelen koronavirüs pandemisi sonrası büyük bir iflas haberi geldi.

Bono ödemelerini yapamayan ve kreditörlere karşı koruma arayışındaki, 74 adet açık deniz kuyusu ve 16 sondaj gemisiyle alanında dünyanın en büyüğü olan Valaris iflas başvurusunda bulundu.

Chapter 11 mevzuatı kapsamında Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulunan şirketin 7 milyar dolarlık bir borç yükü bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada toplam varlıkların 13 milyar dolar olduğu belirtilirken bono sahiplerinin yarısıyla yeniden yapılandırma için anlaşıldığı ve 500 milyon dolarlık DIP finansmanı için anlaştığı da ifade edildi. Yeniden yapılandırma teklifine göre ise Valaris hisselerini geri alacak, rotatif kredi imkânını ve teminatsız bonoları öz sermaye için takas edecek.