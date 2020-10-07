Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

SPK üst yönetimine atama

07.10.2020 09:45

Son güncelleme : 07.10.2020 09:47
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete`de yayımlandı.



AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.

SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın'ın da yeniden üye olarak seçildi.

Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.


ETİKETLER
spkatamakarar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.154
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.154  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 7,11 2.170.558.708 % 0,00  
KOZAA 13,35 118.588.208 % 0,00  
IPEKE 12,12 235.382.418 % 0,00  
ISFIN 3,83 258.925.777 % 0,00  
MARTI 1,25 12.728.940 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8392 7,8434 % 0,58  
Euro 9,2122 9,2215 % 0,76  
Sterlin 10,0411 10,0915 % 0,34  
Frank 8,4745 8,5255 % 0,18  
Riyal 2,0753 2,0857 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 12,08  
Altın Gr. 474 474 3,53  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 0,55  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 0,15  
B. Petrol 42,17 42,17 -0,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru