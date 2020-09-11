Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK), Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SPK`dan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği
11.09.2020 09:36
Son güncelleme : 11.09.2020 09:37
AA
Tebliğ, Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenliyor.
Toplamda 11 maddeden oluşan tebliğde, "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu", "Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi", "Toplantıya ilişkin esaslar", "Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler", "Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları" ve "İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması" hususlarında düzenlemeler yer alıyor.
18:051.099
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|: 0
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18:057,4626
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|: 7,5080
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7,4368
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 8,8600
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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En Düşük
8,7908
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|Açılış
|: 466,21
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|Önceki Kapanış
|: 466,17
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466,98
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,23
|46.852.068
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,23
|46.852.068
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4596
|7,4631
|% 0,19
|
|Euro
|8,8254
|8,8358
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,5332
|9,5810
|% 0,22
|
|Frank
|8,1638
|8,2129
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9827
|1,9926
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-3,39
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,88
|39,88
|-0,18
|
Seans Raporu
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