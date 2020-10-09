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Square alımıyla Bitcoin 11,000 dolara yaklaştı

09.10.2020 08:39

Son güncelleme : 09.10.2020 09:15
Twitter CEO’su Jack Dorsey’in finansal hizmetler ve mobil ödeme şirketi Square`in, yaklaşık 50 milyon dolara karşılık gelen 4,709 Bitcoin satın aldığını açıklaması üzerine, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 11,000 dolara yaklaştı.



Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 2.43 artışla 10,895 dolara yükseldi ve birimin piyasa hacmi 201.69 milyar dolar ile yeniden 200 milyar dolar sınırını aştı. Böylece Bitcoin'in aylık artışı yüzde 7.0'yi bulurken, yıl başından bu yana artışı da yüzde 50 düzeyine yükseldi.

Dorsey yaptığı açıklamada, “kripto para biriminin bir ekonomik güçlendirme aracı olduğunu ve şirketin amacına uygun küresel bir para sistemine katılmanın bir yolu olduğunu” vurguladı.

Square’in CFO’su Amrita Ahuja da açıklamasında, Bitcoin’de gelecekte "daha yaygın bir para birimi" potansiyeli olduğuna inandıklarının altını çizerek, "Benimsendikçe, disiplinli bir şekilde daha fazla şey öğrenmek ve daha fazla katılmak istiyoruz. Geleceğe dayalı ürünler geliştiren bir şirket için bu yatırım, bu yolculuğun ilk adımıdır" dedi.

Son 24 saatte ilk 100 birimin 15'i düştü ve 10 birimin arasında düşen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 8.0 milyar dolar dolayında artışla 344.41 milyar dolar ile son bir haftanın en yüksek düzeyine tırmandı.

Kripto para piyasalarındaki hız kazanan alımlarla 24 saatlik işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık 40 milyar dolarlık sıçramayla, önceki 82.69 milyar dolardan 121.66 milyar dolara ulaştı ve yeniden 100 milyar dolar sınırını aştı.

Toplam 7,356 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,900 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.43 artışla 10,895.59 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.18 artışla 350.10 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.74 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 4.82 artışla 235.46 dolar,

6.Binance Coin yüzde 2.07 düşüşle 27.87 dolar, 

7.Polkadot yüzde 6.27 artışla 4.05 dolar,

8.Chainlink yüzde 9.10 artışla 9.52 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 2.16 artışla 0.15 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.35 artışla 47.05 dolardan işlem görüyordu. 

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Token’laştırma" şöyle anlatıldı:

"Coin ve token arasında fark vardır. Coin, bağlantılı olduğu dağıtık defter teknolojisinin doğal ve tamamlayıcı bir parçası olan sanal bir varlıktır. 

Token ise bağımsız dağıtık bir defter üzerinde oluşturulmuş bir akıllı sözleşmenin doğal ve tamamlayıcı parçası olan bir kripto varlıktır.

Akıllı bir kontrat özünde herhangi bir varlığı token’laştırma yoludur. Token’laştırma menkul kıymetleştirmeye benzer çalışır. Bir anlamda, blokzincirde dijitalleştirilen varlıklar daha fazla likidite ve pazarlanabilirlik görürler.

Bu iki tekniği karşılaştıracak olursak, her ikisinin de aynı amacı olduğunu görürüz: çok sayıda likit olmayan varlığa likidite ve pazarlanabilirlik sağlamak.

Aralarındaki fark sağladıkları verimdedir:

Token’laştırma, daha hızlı işlem onay süreleriyle daha geniş; işlemleri denetlemede, gözetlemede ve token’laştırılmış bir varlığa ait hakların transferinde ise daha iyi fırsatlar sunmaktadır. 

Bu nedenle, token’laştırma menkul kıymetleştirmenin yeni ve devrimci bir formudur."


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