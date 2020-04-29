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Starbucks’ın karı yarı yarıya azaldı

29.04.2020 09:19

Son güncelleme : 29.04.2020 09:40
Amerikan kahve zinciri Starbucks, corona salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Pandemi nedeniyle çok sayıda şubesini kapatan Starbucks`ın mali yılının ikinci çeyreğinde kârı 328,4 milyon dolar ile geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.



FOREKS

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks, mali yılının ikinci çeyreğinde kârının geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını bildirdi.

Starbucks ikinci çeyrekte 328,4 milyon dolar, hisse başına 28 cent kâr etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 663,2 milyon dolar, hisse başına 53 cent kâr etmişti.

İkinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kâr 32 cent oldu. Analistler ise 34 cent kâr bekliyorlardı.

Starbucks’ın ikinci çeyrekte satışları yüzde 5 düşüşle 6 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi ise 5,89 milyar dolardı.

Şirket yaptığı açıklamada, en hızlı büyüyen pazarı olan Çin’de satışların Eylül sonuna kadar toparlanmasını beklediğini de ifade etti.




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