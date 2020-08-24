Suudi Arabistan, Aramco yönetiminde değişiklik yaptı















Yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun varlıklarının gözetimi ve büyüyen piyasalar ile teknolojilere erişiminin güvence altına alınması için yeni bir kurumsal kaltkınma organizasyonu oluşturuldu.

Oluşturulan bu yeni organizasyona Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulaziz al-Gudaimi liderlik edecek ve faaliyetlerine 13 Eylül'de başlayacak.