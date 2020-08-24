Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco`nun yönetiminde değişiklik yaptı.
Suudi Arabistan, Aramco yönetiminde değişiklik yaptı
24.08.2020 08:05
Son güncelleme : 24.08.2020 09:03
Yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun varlıklarının gözetimi ve büyüyen piyasalar ile teknolojilere erişiminin güvence altına alınması için yeni bir kurumsal kaltkınma organizasyonu oluşturuldu.
Oluşturulan bu yeni organizasyona Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulaziz al-Gudaimi liderlik edecek ve faaliyetlerine 13 Eylül'de başlayacak.
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.133
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|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,4020
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|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3541
En Düşük
7,2756
18:058,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0665
|Açılış
|: 8,6950
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7054
En Düşük
8,5516
18:05456,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,74
|Açılış
|: 456,08
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|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
458,11
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3432
|7,3469
|% 0,15
|
|Euro
|8,6585
|8,7054
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,5793
|9,6274
|% 0,05
|
|Frank
|8,0147
|8,0630
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-5,69
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.135
|44,00
|
|Tam
|3.042
|3.117
|22,63
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|10,95
|
|Çeyrek
|737
|754
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,00
|45,00
|0,07
|