Suudi Arabistan vergilerde değişiklik yaptı















Suudi Arabistan, COVID-19 salgınının ve düşük petrol fiyatlarının vurduğu ekonomiyi canlandırmak için gayrimenkul sektörünü destekleyen kararlar aldı.

Gayrimenkul alım-satımlarını yüzde 15 KDV'den muaf tutma kararı alan Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, alım-satım için yüzde 5 işlem vergisi uygulamaya geçti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, yapılan vergi değişikliklerinin konut almak isteyen Suudi vatandaşlarını desteklemeyi de amaçladıklarını ifadde etti.

Suudi Arabistan, düşük petrol gelirleri sonrasında, petrol dışı gelirlerini artırmak üzere KDV oranını üçe katlayarak yüzde 15 olarak belirlemişti.