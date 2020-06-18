Taksit sayısı 18 aya çıkarıldı















Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti. Havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit süresi 18 aya çıkarıldı.



Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle:



"MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



(2) Birinci fıkradaki süre



a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,



b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,



c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."