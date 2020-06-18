Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Taksit sayısı 18 aya çıkarıldı

18.06.2020 08:37

Son güncelleme : 18.06.2020 08:37
Hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit süresi 18 aya çıkarıldı.



Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti. Havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit süresi 18 aya çıkarıldı.

Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle:

"MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Birinci fıkradaki süre

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.940
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  111.281  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
111.615 En Düşük
110.414
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 9,68 2.013.381 % 10,00  
RTALB 40,08 226.977.800 % 9,99  
DOAS 14,88 139.363.163 % 9,98  
SNPAM 8,71 6.229.561 % 9,97  
UZERB 4,86 306.831 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5756 8,6186 % 0,10  
Frank 7,1873 7,2306 % 0,02  
Riyal 1,8205 1,8297 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 0,70  
Altın Gr. 380 380 0,39  
Cumhuriyet 2.474 2.489 2,40  
Tam 2.539 2.554 2,50  
Yarım 1.237 1.248 1,20  
Çeyrek 620 625 0,60  
Gümüş.Ons 17,49 17,53 0,01  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,00  
B. Petrol 40,50 40,50 -0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru