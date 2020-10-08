Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ`nin faaliyet iznini iptal etti.
Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ`nin faaliyet izni iptal edildi
08.10.2020 09:18
Son güncelleme : 08.10.2020 09:52
AA
TCMB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde 30 Aralık 2016'da BDDK kararıyla verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.
Söz konusu iptal kararı, kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasının ç, d, e bentleri uyarınca verildi. Bu bentlerde sırasıyla, "Ödeme kuruluşuna ilişkin belirlenen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi", "İlgili otorite tarafından istenen bilgi ve belgelerin geçerliliğini etkileyecek herhangi bir değişikliğin olması durumunda sistem işleticisi bankayı, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ise kurumu bu konuda derhal bilgilendirir" şartına aykırı davranılması, "Kurul tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması" ifadeleri yer alıyor.
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|% 0,00
|
|PEGYO
|1,79
|167.666.775
|% 0,00
|
|MEGAP
|11,40
|10.665.871
|% 0,00
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|MEGAP
|11,40
|10.665.871
|% 0,00
|
|KAREL
|19,10
|67.149.205
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,39
|157.019.367
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,79
|167.666.775
|% 0,00
|
|MEGAP
|11,40
|10.665.871
|% 0,00
|
|MEGAP
|11,40
|10.665.871
|% 0,00
|
|KAREL
|19,10
|67.149.205
|% 0,00
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% 0,00
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% 0,00
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 0,00
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 0,00
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8840
|7,8929
|% 0,14
|
|Euro
|9,2942
|9,3080
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1812
|10,2322
|% 0,25
|
|Frank
|8,5765
|8,6281
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0968
|2,1073
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|6,35
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|0,14
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