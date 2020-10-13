Azerbaycan`ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğal gazı Avrupa`ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı`nda (TAP) inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandı.
TAP, Avrupa`ya doğal gaz vermeye hazır
13.10.2020 10:47
Son güncelleme : 13.10.2020 11:04
TAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan sınırından İtalya'nın güneyinde bulunan alım terminaline kadar gaz verilen hatta, TAP kısa sürede ticari faaliyetlerine başlayacak.
Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanmıştı.
Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.
TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.
10:471.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
10:477,9007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9091
En Düşük
7,8718
10:479,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
10:47487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KLGYO
|14,08
|9.932.933
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.036.481
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|194.765
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|627.441
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,63
|508.396.630
|% 4,01
|
|GARAN
|7,13
|215.047.674
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,60
|197.290.458
|% 0,56
|
|SASA
|17,50
|180.921.705
|% 3,06
|
|PETKM
|4,64
|177.887.650
|% 0,22
|
|ODAS
|3,63
|508.396.630
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,60
|197.290.458
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,85
|88.596.978
|% 0,54
|
|CEMAS
|2,04
|95.892.695
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,74
|74.598.163
|% 1,16
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8963
|7,9007
|% 0,15
|
|Euro
|9,3027
|9,3101
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2642
|10,3157
|% -0,09
|
|Frank
|8,6380
|8,6901
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0995
|2,1101
|% 0,17
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-3,29
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,81
|41,81
|0,09
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SAHOL, ISCTR
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, TTKOM, TSKB
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 14 artarak (% 0.01 ) 1, 074
-
11:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, PRZMA, KERVN, DAGI, ETYAT, MERKO, DYOBY, ATSYH, KLGYO, IZFAS
-
11:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PENGD, IDGYO, YAPRK, TKURU, EMNIS, DNISI, KSTUR, BALAT, ARTI, MRSHL