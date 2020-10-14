Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Tarım ÜFE eylülde yükseldi

14.10.2020 10:45

Son güncelleme : 14.10.2020 10:51
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56 artışla 184,52 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 yükseldi.

Sektörlerin bir önceki aya göre değişimine bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,69 artış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,02 artış olarak kayıtlara geçti.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup yüzde 8,01 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar, yüzde 10,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11,1 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24,55 ile çeltik ve yüzde 23,93 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

Eylülde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,57 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,4 ile üzüm ve yüzde 0,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt takip etti.

Eylülde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,25 ile çeltik, yüzde 4,52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi.

Endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 39 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. 


ETİKETLER
tarımüfeyükseldi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:361.177
Değişim :  0,23% |  2,66
Açılış :  1.177  
Önceki Kapanış :  1.175  
En Yüksek
1.179 En Düşük
1.173
BIST En Aktif Hisseler10:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 535.099 % 10,00  
KERVN 2,42 4.770.539 % 10,00  
DAGHL 14,64 1.604.866 % 9,99  
POLTK 356,60 2.007.052 % 9,99  
BALAT 13,10 3.143.345 % 9,99  
daha fazla
10:36 Alış Satış %  
Dolar 7,9458 7,9484 % 0,37  
Euro 9,3288 9,3333 % 0,29  
Sterlin 10,2052 10,2564 % -0,08  
Frank 8,6514 8,7036 % 0,35  
Riyal 2,1121 2,1227 % 0,35  
daha fazla
10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 4,52  
Altın Gr. 484 484 2,50  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,17 24,21 0,04  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,02  
B. Petrol 42,23 42,23 -0,21  
Seans Raporu 10:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru