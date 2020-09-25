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Taşkömürü ve linyit en çok termik santrallere verildi

25.09.2020 11:04

Son güncelleme : 25.09.2020 11:07
Kömür türleri arasında en çok üretim ve ithalatı yapılan taşkömürü ve linyit en çok termik santrallere teslim edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, termik santrallere yapılan kömür teslimatları yılın ilk yedi ayında, 11.67 milyon tonu taşkömürü ve 28.35 milyon tonu linyit olmak üzere 40 milyon tonu buldu.

Temmuz ayında taşkömürü teslimatının yüzde 57.6'sı termik santrallere, yüzde 14.3'ü kok tesislerine, yüzde 10.5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85.4'ü termik santrallere ve yüzde 8.4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. 

Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97.3 ile demir-çelik sanayine yapıldı. Linyit satılabilir üretimi Temmuz'da aylık bazda bir yüzde 6.3 ve yıllık bazda yüzde 33.8 artarken, Ocak-Temmuz döneminde de yıllık bazda 23.4 azaldı.

Taşkömürü satılabilir üretimi de Temmuz'da ayyık bazda yüzde 3.3 ve yıllık bazda yüzde 2.3 artarken, Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 20.7 azaldı.

Taşkömürü ithalatı da Temmuz'da aylık bazda yüzde 37.4, yıllık bazda yüzde 95.2 ve Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 16 arttı.


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