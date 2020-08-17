Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
17.08.2020 11:30
Son güncelleme : 17.08.2020 11:35
AA
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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|2,93
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|Riyal
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|Cumhuriyet
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|Tam
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|3.134
|25,39
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|1.516
|12,28
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|Çeyrek
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|758
|6,14
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|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|0,20
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