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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi açıklandı

03.04.2020 15:39

Son güncelleme : 03.04.2020 15:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi`ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, 2020`nin ilk çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları krediler ile diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut ve taşıt kredilerine uyguladıkları standartları ise aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.



AA

TCMB'nin bankaların 2020'nin birinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve ikinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, 2020'nin ilk çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları krediler ile diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut ve taşıt kredilerine  uyguladıkları standartları ise aynı bıraktığı görüldü.

Yılın ikinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredi  standartlarının gevşemeye devam edeceği, konut ve taşıt kredi standartlarının aynı kalacağı ve diğer bireysel kredi standartlarının ise sıkılaşacağı yönünde  oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ilk  çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi  türlerine olan talepte artış gözlemlendi. Yılın ikinci çeyreğinde, tüm işletme ve  tüm bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği gözlemlendi. Yılın ikinci çeyreğinde de yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği öngörülüyor.

 




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