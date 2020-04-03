Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın, Banka Kredileri Eğilim Anketi`ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, 2020`nin ilk çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları krediler ile diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut ve taşıt kredilerine uyguladıkları standartları ise aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi açıklandı
03.04.2020 15:39
Son güncelleme : 03.04.2020 15:39
AA
TCMB'nin bankaların 2020'nin birinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve ikinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.
Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, 2020'nin ilk çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları krediler ile diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut ve taşıt kredilerine uyguladıkları standartları ise aynı bıraktığı görüldü.
Yılın ikinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredi standartlarının gevşemeye devam edeceği, konut ve taşıt kredi standartlarının aynı kalacağı ve diğer bireysel kredi standartlarının ise sıkılaşacağı yönünde oldu.
Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerine olan talepte artış gözlemlendi. Yılın ikinci çeyreğinde, tüm işletme ve tüm bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği gözlemlendi. Yılın ikinci çeyreğinde de yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği öngörülüyor.
15:2389.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 218,22
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:236,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0886
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:237,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:23348,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,65
|Açılış
|: 348,07
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.175.493
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.337
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.801.878
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.210.771
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.472.566
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|241.246.391
|% -7,27
|
|DAGI
|2,13
|11.324.930
|% -6,99
|
|PETKM
|3,42
|558.454.327
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,90
|432.801.554
|% 3,93
|
|SASA
|8,28
|396.640.054
|% 8,09
|
|GARAN
|7,54
|376.967.386
|% -0,79
|
|ASELS
|23,42
|367.964.780
|% 1,21
|
|PETKM
|3,42
|558.454.327
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,04
|241.246.391
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|116.739.405
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,83
|146.458.091
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,90
|209.545.812
|% -6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1954
|8,2366
|% 0,25
|
|Frank
|6,8243
|6,8654
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7753
|1,7842
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|3,81
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,41
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|3,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:33RAYSG
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 242 adet işlem
-
15:32SASA
Yüzde 8.09 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 138, 436 adet işlem
-
15:31XU100
Endeks 89, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 5, 283.00 milyon TL de
-
15:31SASA
Yüzde 8.09 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 069, 819 adet işlem
-
15:30IZTAR
Yüzde 9.76 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 155 adet işlem