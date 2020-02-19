TCMB faiz kararı öncesi dolar ne kadar?













REUTERS

Dolar/TL 9 ayın zirvesinde yön belirleyici olarak TCMB faiz kararı bekleniyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı anketin medyanı 50 baz puanlık indirimle politika faizinin %10.75'e çekileceği yönünde.Ankette 15 katılımcıdan faiz artışı bekleyen yok. Tahminler faizlerin sabit tutulacağı ila 75 baz puan indirim yapılacağı bandında yer alıyor.TCMB son dönemde faiz indirim alanının büyük bölümünü kullandığı mesajın veriyor ancak yeni indirimlere tam olarak kapıyı kapatmıyor. Reuters'ın son iki anketinde de faiz indirim miktarında azalışlar dikkat çekerken indirim yapılmayacağı beklentileri de tahminlerde artık daha çok yer alıyor.Bankacılara göre TCMB enflasyonda önümüzdeki dönemde yaşanacak düşüşleri öne çıkararak faiz indirimlerine yavaşlayarak devam edecek. Reuters anketinde yılsonuna ilişkin tahminler ise %10 seviyesinde oluşuyor. TCMB Murat Uysal başkanlığındaki son 5 PPK toplantısında toplam 1,275 baz puanlık faiz indirimine gitti. Bu seviyeler mevcut %11.25 politika faizinden bugüne kadar yapılan 1,275 baz puan indirime göre oldukça sınırlı 125 baz puan bir indirim anlamına geliyor.Bankacılar kamu bankalarının artan döviz arzının TL'yi destekleyen önemli bir unsur konumunda olduğunu da belirtiyorlar. Öte yandan swap fiyatlamaları ise BDDK'nın son sınırlayıcı düzenlemeleri ardından faiz indirimi için bugün bir gösterge konumunda değil. İşlemciler ise 2019 yaz ayından beri yapılan 12.75 puan indirimle birlikte enflasyonda %12'li seviyelerden belirgin düşüşün henüz yaşanmamış olmasını TL'nin korumasını zayıflatan bir unsur olarak görüyorlar. Bugün için ise indirim yapılmaması ya da 25 veya 50 baz puanlık bir adım atılması piyasalar açısından yeni bir haber getirmeyecek. Bankacılar TCMB'nin hızlanan iç talep ve bunun cari açık enflasyon ekonomik aktiviteye etkisine ilişkin yorumlarını da izleyecekler. PPK söylemlerindeki değişiklikler yakından takip edilecek.