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TCMB: Geleneksel repo ihalelerine devam edilecek

24.08.2020 11:52

Son güncelleme : 24.08.2020 11:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini, ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini duyurdu.



AA

TCMB'den yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır.

"Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir."


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