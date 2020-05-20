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TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı yükseltildi

20.05.2020 09:07

Son güncelleme : 20.05.2020 10:56
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018`de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi. Katar ile yapılan anlaşmanın piyasadaki dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.



AA

TCMB, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtilen duyuruda, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya dair şunları söyledi:

YENİ SWAP ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Katar ile swap anlaşması çok önemli. 3 milyar dolarla başladı, sonra 5 milyar dolara çıktı şimdi 10 milyar dolarlık bir katkı yapılacak.

Sadece Katar ile kalmayacak, bir iki merkez bankasıyla daha anlaşmanın açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankaları swap anlaşmalarını doların değerini düşürmek için yapmazlar. Burada piyasadaki dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığı için öyle bakmak lazım.




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