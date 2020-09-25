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TCMB yüzde 10.25`ten 5 milyar lira verdi

25.09.2020 16:16

Son güncelleme : 25.09.2020 16:29
Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı ardından, yüzde 10.25 düzeyindeki politika faizinden açtığı repo ihalesinde 5 milyar lira verdi.



DHA

TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan bugüne ilk kez fonlama kompozisyonunda kullandı. TCMB Para Piyasası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen faiz artışıyla ilgili açıklamada, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.


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