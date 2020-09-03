TCMB`den piyasalar için önemli açıklama!













AA

Tu¨rkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) internet sitesinde yer alan açıklamada, Merkez Bankasının, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir su¨redir yu¨ru¨ttu¨ğu¨ yatırımcı toplantıları çerçevesinde, bugün bir video konferans du¨zenlediği belirtildi.

Toplantıda 200'u¨n u¨zerinde katılımcının yer aldığı aktarılan açıklamada, "Makroekonomik Göru¨nu¨m ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana gu¨ç kazandığı vurgulanan sunumda, şunlar kaydedildi:

"Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece du¨şu¨k seviyeleri ve reel kur du¨zeyi önu¨mu¨zdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler, talep yönlu¨ dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yu¨kseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlu¨ unsurların, normalleşme su¨recinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngöru¨lmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin su¨rdu¨ru¨lmesine karar verilmiştir. Son dönemde salgına özgu¨ alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bu¨tu¨n araçları kullanmaya devam edecektir."

Video konferansta, sunumun ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı bildirildi.