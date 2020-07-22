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TCMB`nin politika faizini sabit tutması bekleniyor

22.07.2020 11:25

Son güncelleme : 22.07.2020 11:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında artan enflasyonist baskılar sebebiyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.



AA

Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan  TCMB'nin, bu hafta yapılacak toplantıda da politika faizini sabit tutacağını  ancak reel ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin olası olduğunu  belirtti.

TCMB'nin de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan  aşağı yönlü risklerin önlenmesi için son dönemde küresel merkez bankalarına  paralel genişleyici bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, artan  enflasyonist baskıların TCMB'yi daha çeşitli para politikası araçlarına  yönlendirebileceğini ifade etti.

Analistler, Kovid-19 süreciyle birlikte küresel ekonomilere paralel  Türkiye'nin de büyüme beklentilerinin önemli derecede aşağı yönlü revize  edildiğini ancak büyüme tarafında risklerin görece azalmasıyla, TCMB'nin  enflasyon odaklı bir politika benimseyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'nin gerçekleştirdiği Beklenti Anketi'ne göre Türkiye ekonomisinin  bu yıl yüzde 1,3 küçülmesi beklenirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde  4,6'dan yüzde 4,7'ye yükselmişti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise haziranda  aylık bazda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 12,62 olmuştu.

TCMB, Aralık 2019'da yayımladığı "2020 Yılı Para ve Kur Politikası"  metninde, enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesinin, daha sonra ise  kademeli olarak yüzde 5'te istikrar kazanmasının hedeflendiğini belirtmişti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK)  toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin  sabit bırakılacağını tahmin etti.

"KOVİD-19 SÜRECİNİN ARTIRDIĞI MALİYETLER ENFLASYONA YANSIDI"

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA  muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TCMB'nin yıl sonu enflasyon  hedefinin hem mevcut enflasyon seviyesinin hem de piyasa beklentilerinin üzerinde  olduğunu, dolayısıyla gelecek dönemde TCMB'nin daha sıkı bir para politikası  izleyebileceğini söyledi.

TCMB'nin gelecek toplantıda faizleri sabit bırakmasının olası olduğunu  dile getiren Aslanoğlu, "Bunun temel nedeni de TCMB'nin son toplantılarda verdiği  mesajlar ve o mesajların özellikle enflasyon ile ilgili olan boyutu aslında."  şeklinde konuştu.

Aslanoğlu, Kovid-19 sürecinin önemli ekonomik maliyetleri beraberinde  getirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyonla ilgili riskler talep yönlü olabilir, kurla ilgili  olabilir ama birde pandemi nedeniyle iş yerlerinin daha fazla hijyene dikkat  etmesi, sosyal mesafeye daha fazla önem vererek çalışması nedeniyle bir maliyet  artışı durumu söz konusu. Bu aslında bir anlamda çalışan başına katma değer  düşmesi, verimliliğin azalması anlamına gelir. Bunun da enflasyonist baskı  olabileceğini düşünüyorum. O yüzden, TCMB muhtemelen enflasyon görünümüne yönelik  pozisyon almayı tercih edecektir."

"TCMB, FARKLI SEKTÖREL HEDEFLERE YÖNELİK KREDİ KANALLARI AÇABİLİR"

TCMB'nin daha enflasyon odaklı bir politika izlemesinin öncelikli  sebebinin Merkez Bankası tahminlerine göre artan enflasyonist riskler olduğuna  değinen Aslanoğlu, "Kredi büyüme rakamlarına baktığımızda büyüme tarafında  Türkiye ekonomisinin Kovid-19 sonrası belirli bir ivmeye oturduğu görünüyor."  dedi.

Aslanoğlu, gelecek dönemde hem Türkiye'de hem de dünyada Kovid-19  salgınıyla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması halinde yılın ikinci yarısında  büyümenin istenen düzeye çıkabileceğini belirterek, "Bu açıdan bakıldığında  büyüme ile ilgili kaygısı azalan, enflasyonla ilgili kaygısı ise artan TCMB'nin,  gelecek dönemde faiz indirimlerine bir süre ara vereceği düşüncesindeyim."  ifadelerini kullandı.

Para politikasında paranın bir fiyatı, bir de miktarı olduğuna dikkati  çeken Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Paranın fiyatı faiz aslında, TCMB paranın fiyatını sabit tutacaktır.  Ancak miktarsal genişlemeye devam edeceğini, bu miktarsal genişleme için de  farklı kanallar açma olasılığının olabildiğini ya da bu tür sinyaller  verebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ihracata yönelik Eximbank  kredileri ve Kalkınma bankalarına verdiği desteği artırarak, farklı sektörel  hedeflere yönelik kredi kanalları açmayı deneyebilir ya da bunun sinyalleri  görülebilir."




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