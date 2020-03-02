`Teknolojiyi en iyi kullanan` kargo şirketi seçildi













DHA

Nielsen Türkiye’nin kontrolünde gerçekleşen Tech Brands Turkey araştırması, Türkiye’de 12 ilde A, B, C1, C2 hedef kitlesi ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin ‘en teknolojik’ markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak belirlendi. Araştırmada Yurtiçi Kargo, ‘teknolojiyi en iyi kullanan’ kargo firması ödülü aldı. Operasyonların tamamını anlık olarak kendilerine ait yazılım sistemleri ile takip eden Yurtiçi Kargo adına ödülü Sistem Yönetimi ve Destek Hizmetleri Müdürü Cem Fırat İslam aldı.Aldığı ödül ile ilgili Cem Fırat İslam, “Yurtiçi Kargo ailesi olarak teknoloji yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bugün hali hazırda şirketimizde kullandığımız, tüm yazılımı ve projesi tarafımıza ait olan yüzden fazla ürünümüz var. Kargo sektörünü her alanda olduğu gibi dijitalde de geliştirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.Ödüller için yaptıkları araştırmaya değinen Nielsen Türkiye Özel Araştırmalar Direktörü Nur Serenli ise “Araştırmayı 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirdik. Bu çalışma Türkiye temsili oldu. 12 ilde tüm ses gruplarını kapsayan ve kadın-erkek olarak bin kişiyle online anket gerçekleştirdik. 23 kategoride Türkiye’nin en teknolojik marklarını belirledik. Pazarlamanın 5P’sinin değişmesiyle birlikte tüketici de değişiyor. Dijitalleşen tüketicinin alışveriş alışkanlıkları da değişiyor. Bu anlamda online alışveriş daha fazla gündeme geliyor. Dolayısıyla teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor’’ şeklinde konuştu.Yurtiçi KargoLC WaikikiOpetKoç ÜniversitesiArçelikTurkcellMigrosHepsiburadaYurtiçi Kargo