Petrol Sanayi Derneği(PETDER), Temmuz ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre %17,13 oranında arttığını açıkladı.
Temmuz ayında benzin satışları yüzde 17 arttı
25.08.2020 12:14
Son güncelleme : 25.08.2020 12:48
PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 361 bin 969 m3 oldu.
Aynı ayda motorin satışları %5,49 artışla 3,02 milyon m3 oldu. Fuel oil satışları %50,15 artışla 10 bin 623 tona geldi. Otogaz LPG satışları %4,29 artışla 319 bin 934 ton oldu. Gazyağı satışları %10,67 düşüşle 201 M3 oldu.
7 ayda benzin satışları %7,36 düşüşle 1,67 milyon ton, motorin satışları %3,81 düşüşle 15,87 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %10,79 düşüşle 1,63 milyon ton oldu.
12:321.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.114
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|Önceki Kapanış
|: 1.108
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1.118
En Düşük
1.100
12:327,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,4250
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|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,3990
En Düşük
7,3558
12:328,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,7550
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|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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En Düşük
8,6716
12:32457,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 457,44
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|Önceki Kapanış
|: 457,83
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460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler12:28
|INTEM
|14,30
|3.826.229
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|7.971.573
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|2.822.197
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|227.378
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.413.741
|% 9,89
|
|BURVA
|54,10
|159.000
|% -8,31
|
|SELGD
|2,27
|87.536
|% -8,28
|
|DERAS
|8,87
|8.363.163
|% -7,60
|
|EMKEL
|3,05
|56.236.942
|% -7,58
|
|ROYAL
|2,35
|70.152
|% -5,62
|
|THYAO
|11,33
|742.426.806
|% 2,26
|
|PETKM
|4,17
|695.018.828
|% 0,72
|
|SASA
|15,73
|492.105.418
|% 5,57
|
|GUSGR
|6,57
|427.433.060
|% 2,02
|
|GARAN
|6,94
|323.805.360
|% -0,29
|
|PETKM
|4,17
|695.018.828
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,91
|274.765.437
|% -1,04
|
|GSRAY
|3,09
|297.128.909
|% 5,82
|
|YKBNK
|2,10
|194.887.101
|% -1,87
|
|BJKAS
|3,25
|248.645.450
|% 2,20
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3858
|7,3883
|% 0,15
|
|Euro
|8,7365
|8,7484
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,6493
|9,6977
|% 0,38
|
|Frank
|8,0908
|8,1396
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% 0,01
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-2,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|-17,65
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-8,54
|
|Çeyrek
|736
|752
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,74
|45,74
|0,10
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