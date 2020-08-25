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Temmuz ayında benzin satışları yüzde 17 arttı

25.08.2020 12:14

Son güncelleme : 25.08.2020 12:48
Petrol Sanayi Derneği(PETDER), Temmuz ayında benzin satışlarının  geçen yılın aynı ayına göre %17,13 oranında arttığını açıkladı.



PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 361 bin 969 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları %5,49 artışla 3,02 milyon m3 oldu. Fuel oil satışları %50,15 artışla 10 bin 623 tona geldi. Otogaz LPG satışları %4,29 artışla 319 bin 934 ton oldu. Gazyağı satışları %10,67 düşüşle 201 M3 oldu.

7 ayda benzin satışları %7,36 düşüşle 1,67 milyon ton, motorin  satışları %3,81 düşüşle 15,87 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %10,79 düşüşle 1,63 milyon ton oldu.


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